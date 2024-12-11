Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • ВераВерная
    У автора рецепта свекла видимо размером с грецкий орех)))Идеальная селедка...
  • Виктор zz
    "Пока лук маринуется, отварите картофель, морковь и свеклу, остудите и очистите их."- за 10-15 минут?😀Идеальная селедка...
  • Т Н
    И, коли зашла речь о салатах с сельдью, разрешите поделиться ещё одним рецептиком. Салат называется «Селедка под ...Идеальная селедка...

Кулинарные хитрости мясников с фаршем: эти 3 идеи вам точно захочется повторить

Кулинарные хитрости мясников с фаршем: эти 3 идеи вам точно захочется повторить

Ломящийся от вкусных и сытных блюд стол можно легко собрать из самых базовых ингредиентов. В нашей подборке собраны лучшие рецепты с недорогим фаршем, которые помогут в два счета приготовить гениальный ужин без ущерба для вкуса и качества.

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