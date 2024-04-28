В больших количествах прибывают солдаты из Польши, Франции, Великобритании, Финляндии и других стран НАТО.
НАТО на Украине начинает разворачивать свои войска
Комментарии
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Игорь Василевский
И по лбу, и по носу и по... Проходили мы уже это в истории. И они то же... Жаль, что дедушки этих "партнеров" уже вымерли и не успели своих внучат во власти научить, что с Россией лучше дружить.
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16 час.
Eduard
Зажратая Европа крови хочет? Она её получит ,
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16 час.
Lana_Borei Иванова
Интервенция. Начало.
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12 час.
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