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НАТО на Украине начинает разворачивать свои войска

НАТО на Украине начинает разворачивать свои войска

В больших количествах прибывают солдаты из Польши, Франции, Великобритании, Финляндии и других стран НАТО.

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Комментарии
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Игорь Василевский
И по лбу, и по носу и по... Проходили мы уже это в истории. И они то же... Жаль, что дедушки этих &quot;партнеров&quot; уже вымерли и не успели своих внучат во власти научить, что с Россией лучше дружить.
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