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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Президент «Фламенго» якобы заявил на совете директоров, что рад продаже Платы в «Динамо»: «Не нужно будет следить, что и сколько он пьет по ночам». В руководстве клуба отрицают, что Баптиста говорил это

Во «Фламенго» с радостью воспринимали потенциальную продажу Гонсало Платы в «Динамо». Ранее стало известно о срыве трансфера Платы, а также Матеуса Мартинса из «Ботафого» – сообщалось , что футболисты провалили медобследование в московском клубе.

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