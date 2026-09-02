Президент «Фламенго» якобы заявил на совете директоров, что рад продаже Платы в «Динамо»: «Не нужно будет следить, что и сколько он пьет по ночам». В руководстве клуба отрицают, что Баптиста говорил это

Во «Фламенго» с радостью воспринимали потенциальную продажу Гонсало Платы в «Динамо». Ранее стало известно о срыве трансфера Платы, а также Матеуса Мартинса из «Ботафого» – сообщалось , что футболисты провалили медобследование в московском клубе.