ЦАХАЛ заявил об уничтожении более 60 членов «Хезболла» с начала боев

Армия обороны Израиля уничтожила более 60 членов ливанского движения «Хезболла» с начала военных действий в секторе Газа, заявил представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус во время брифинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии