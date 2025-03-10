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Царьград

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Пожар на складе в Новокуйбышевске: огонь охватил 1500 кв. метров

Пожар на складе в Новокуйбышевске: огонь охватил 1500 кв. метров

В Новокуйбышевске, Самарская область, произошел пожар на складе на улице Молодогвардейская. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

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