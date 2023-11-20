Экс-руководитель группы международных продаж в Mail.ru Group перешел в Perfluence

Екатерина Ерошенко назначена на должность директора по развитию бизнеса в Perfluence. Она будет отвечать за выстраивание стратегических партнерств с рекламными агентствами, клиентами, площадками и сервисами.
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