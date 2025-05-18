Житель Задонского района предстанет перед судом за незаконный арсенал

В Задонском районе 41-летний местный житель предстанет перед судом за хранение опасного арсенала. «Это не просто горстка пыли – такой объем может нести реальную угрозу жизни людей», – пояснили специалисты.
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