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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Житель Задонского района предстанет перед судом за незаконный арсенал

Житель Задонского района предстанет перед судом за незаконный арсенал

В Задонском районе 41-летний местный житель предстанет перед судом за хранение опасного арсенала. «Это не просто горстка пыли – такой объем может нести реальную угрозу жизни людей», – пояснили специалисты.

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