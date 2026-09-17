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Царьград

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Родригес-Биркетт обещала установить мирный диалог с Россией и Украиной

Родригес-Биркетт обещала установить мирный диалог с Россией и Украиной

Кэролайн Родригес-Биркетт, кандидат на пост генсека ООН, готова вести диалог с Россией и Украиной для достижения мира.

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