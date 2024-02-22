Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite

Концерты в компьютерных играх, кажется, больше не являются чем-то из области фантастики. Пару лет назад онлайн-симулятор выживания Fortnite, созданный компанией Epic Games, придумал интересный формат мероприятий внутри игры.
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