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Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite

Новая реальность? Леди Гага анонсировала свое выступление в компьютерной игре Fortnite

Концерты в компьютерных играх, кажется, больше не являются чем-то из области фантастики. Пару лет назад онлайн-симулятор выживания Fortnite, созданный компанией Epic Games, придумал интересный формат мероприятий внутри игры.

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