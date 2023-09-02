Американский журнал написал о сроках окончания контрнаступления ВСУ

Западные СМИ и экспертное сообщество внимательно наблюдают за оперативной обстановкой на Украине. При этом больше всего их волнует длящиеся уже третий месяц наступательные действия ВСУ против ВС РФ на юге.
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