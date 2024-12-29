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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамбеталиев о 5 поражениях «Барыса»: «Много травмированных. Это как после межсезонья вернуться в команду»

В субботу казахстанский клуб проиграл «Торпедо» (1:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Иван Николишин получил травму во втором периоде, и дальше мы играли в три центральных нападающих.

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