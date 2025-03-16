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Глава МИД Украины Сибига: ВСУ продолжат боевые действия в Курской области

Глава МИД Украины Андрей Сибига пригрозил продолжением боевых действий в Курской области, несмотря на просьбу президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину пощадить попавших там в окружение ВС России украинских бойцов.

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