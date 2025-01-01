СМИ: причиной убийств в кафе в Черногории мог стать личный конфликт

Возможной причиной, по которой мужчина убил несколько человек в городе Цетине в Черногории, мог стать конфликт с одним из пострадавших, передает Radio Televizija Crne Gore (RTCG) 1 января со ссылкой на собственный источник.
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