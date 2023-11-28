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Режиссер Сергей Масальский: Смотреть документальное кино, которое «придумала» жизнь - очень интересно

Режиссер Сергей Масальский: Смотреть документальное кино, которое «придумала» жизнь - очень интересно

Документальное кино в последние годы переживает в России необычайный взлет. Можно смело сказать, что документальный кинематограф привлекает в свои ряды, не только новых режиссеров из разных уголков страны, но и огромное количество зрителей, которые становятся преданными поклонниками документалистики.

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