Режиссер Сергей Масальский: Смотреть документальное кино, которое «придумала» жизнь - очень интересно

Документальное кино в последние годы переживает в России необычайный взлет. Можно смело сказать, что документальный кинематограф привлекает в свои ряды, не только новых режиссеров из разных уголков страны, но и огромное количество зрителей, которые становятся преданными поклонниками документалистики.