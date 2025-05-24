После телефонной беседы Трампа с Путиным стало окончательно очевидно: для США украинская тема – не цель, а средство выскочить из европейских дел и ограничить своё участие в НАТО продажей вооружений.
"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала
Комментарии
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igor kim
Упреждающим ударом является введение военного положения в России. Почему это не делаем? Опять проспим "22 июня".
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я не думаю, что проспим "22 июня", не хочется паниковать, хотя Генерал Гурулев прав! Нужно быть готовыми к отражения нападения нато! С. Шойгу сказал золотые слова -".... хочешь мира, готовься к войне!". Да, я понимаю, что многое генералы "показали" себя, а сейчас в сизо и далее, это измена РОДИНЫ конечно! Но эти евромрази как и их триклятый гитлер начнут с того же, тот "пакт о не нападении", простите ФУФЛО был! Сейчас такого нет, да и если бы был, для евромразей обмануть это "великая победа" как с "Минском", верить им непозволительная роскошь, и не думаю, что Трамп вступился за этих нариков микрона, мерца и стармера- они дебилы, но о себе возомнили таких "великих", что аж "страшно" в России. Единственное что они могут сделать, то , что сделал гитлер в берлинском метро в 1945, он открыл шлюзы и затопил, но эти мрази сделают что-то более гнусное, потаму, что по ним виселица плачет, они это очень хорошо понимают!
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1 час.
igor kim
А каким образом мы готовимся? На Западе, например, создают бомбоубежища.
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1 час.
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