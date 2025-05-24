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"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

После телефонной беседы Трампа с Путиным стало окончательно очевидно: для США украинская тема – не цель, а средство выскочить из европейских дел и ограничить своё участие в НАТО продажей вооружений.

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Комментарии
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igor kim
Упреждающим ударом является введение военного положения в России. Почему это не делаем? Опять проспим &quot;22 июня&quot;.
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я не думаю, что проспим &quot;22 июня&quot;, не хочется паниковать, хотя Генерал Гурулев прав! Нужно быть готовыми к отражения нападения нато! С. Шойгу сказал золотые слова -&quot;.... хочешь мира, готовься к войне!&quot;. Да, я понимаю, что многое генералы &quot;показали&quot; себя, а сейчас в сизо и далее, это измена РОДИНЫ конечно! Но эти евромрази как и их триклятый гитлер начнут с того же, тот &quot;пакт о не нападении&quot;, простите ФУФЛО был! Сейчас такого нет, да и если бы был, для евромразей обмануть это &quot;великая победа&quot; как с &quot;Минском&quot;, верить им непозволительная роскошь, и не думаю, что Трамп вступился за этих нариков микрона, мерца и стармера- они дебилы, но о себе возомнили таких &quot;великих&quot;, что аж &quot;страшно&quot; в России. Единственное что они могут сделать,  то , что сделал гитлер в берлинском метро в 1945, он открыл шлюзы и затопил, но эти мрази сделают что-то более гнусное, потаму, что по ним виселица плачет, они это очень хорошо понимают!
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1 час.
igor kim
А каким образом мы готовимся? На Западе, например, создают бомбоубежища.
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1 час.
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