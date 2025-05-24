"Будет большая война": Европа готовит тысячи ракет против России. Трамп подтвердил слова русского генерала

МП

Михаил Пантюхин

Я не думаю, что проспим "22 июня", не хочется паниковать, хотя Генерал Гурулев прав! Нужно быть готовыми к отражения нападения нато! С. Шойгу сказал золотые слова -".... хочешь мира, готовься к войне!". Да, я понимаю, что многое генералы "показали" себя, а сейчас в сизо и далее, это измена РОДИНЫ конечно! Но эти евромрази как и их триклятый гитлер начнут с того же, тот "пакт о не нападении", простите ФУФЛО был! Сейчас такого нет, да и если бы был, для евромразей обмануть это "великая победа" как с "Минском", верить им непозволительная роскошь, и не думаю, что Трамп вступился за этих нариков микрона, мерца и стармера- они дебилы, но о себе возомнили таких "великих", что аж "страшно" в России. Единственное что они могут сделать, то , что сделал гитлер в берлинском метро в 1945, он открыл шлюзы и затопил, но эти мрази сделают что-то более гнусное, потаму, что по ним виселица плачет, они это очень хорошо понимают!