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Дерек Чисора оскорбил Александра Усика: «Чертов #######, я просил его освободить пояс IBF»

Британский боксер Дерек Чисора оскорбил Александра Усика за отказ освободить ради него пояс IBF. «Усик меня выбесил.

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