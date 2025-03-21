Ковентри избрана главой МОК, 888-й гол Овечкина, поражения Италии, Франции и Португалии, Винисиус принес победу Бразилии, клуб НБА продадут за 6 млрд долларов и другие новости

1. Сборная Италии дома уступила Германии (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги наций, Испания в гостях забила Нидерландам на 93-й минуте (2:2), Франция проиграла Хорватии (0:2), Португалия на выезде не справилась с Данией (0:1).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Медведев мимо финала в Индиан-Уэллс, 887-й гол Овечкина, победа «Локо» в дерби и претензии к ВАР, камбэк и ультиматум от «Реала», мельдоний у хоккеиста ЦСКА, осечки «Баварии» и «Ман Сити» и другие новости
- «Спартак» грохнул «Зенит», Мирра выиграла в Индиан-Уэллс, «Барса» перевернула матч с «Атлетико», «Ливерпуль» остался без трофея, команда Щербаковой победила на КПК и другие новости
- ЕС снял санкции с Дегтярева, а Эстония – ввела, Петросян пропустит КПК, Саввиди вернется в «Ростов», 40-летний Роналду вызван в сборную Португалии, Мирра в финале Индиан-Уэллса и другие новости
Свежие комментарии