Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о самоуправстве группы лиц в Новой Москве

В эфире новостного выпуска на федеральном телеканале сообщалось, что жители деревни Ярцево в Новой Москве жалуются на группу предпринимателей, которые ограничили их проезд по дороге к собственным домам, вынуждая жителей платить.
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