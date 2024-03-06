В Нижегородской области начались общероссийские командно-штабные учения по борьбе с паводками и лесными пожарами

5 марта в Нижегородской области начались Всероссийские командно-штабные учения (КШУ) под руководством заместителя губернатора Петр Банникова и начальника Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерия Синькова.
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