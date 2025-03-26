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Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силу

Кремль опубликовал договоренности с США и условия их вступления в силу

Кремль опубликовал договоренности с США по итогам консультаций в Эр-Рияде Москва и Вашингтон договорились о реализации Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море, после отмены ряда санкций, заявили в Кремле.

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