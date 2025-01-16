Сдался даже «Азов»*: украинцы массово готовы принять условия Путина ради мира

ALEKSANDR LIS

эк они нас за дураков держат-"мол мы хохлы готовы временно прекратить умирать- а за это время нарастим новую технику соберемся с новыми силами и с весной начнем вновь бомбить Россию!"-нет господа парубки- этот мир с Вами может быть только на основе ВАШЕЙ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ- и пожалуйте на суд-который решит кому из Вас поднимать разрушенные Вами города- а кому уран в шахтах по -жизненно добывать - что касаемо Вашей Незалежной- ее больше вообще на карте мира не будет- а будут ГУБЕРНИИ России!- а именно-Житомирская губерния+Киевская+Черниговская+Одесская и так далее.