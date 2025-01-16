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Сдался даже «Азов»*: украинцы массово готовы принять условия Путина ради мира

Сдался даже «Азов»*: украинцы массово готовы принять условия Путина ради мира

Новогодние праздники для Украины были отмечены совершенно неожиданным откровением от того, от кого не ждали.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Единственное условие - капитуляция! Столбов и стенок достаточно. Развесте и отстрелить всю свою бандерпидрасню.
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18 час.
ALEKSANDR LIS
эк они нас за дураков держат-&quot;мол мы хохлы готовы временно прекратить умирать- а за это время нарастим новую технику соберемся с новыми силами и с весной начнем вновь бомбить Россию!&quot;-нет господа парубки- этот мир с Вами может быть только на основе ВАШЕЙ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ- и пожалуйте на суд-который решит кому из Вас поднимать разрушенные Вами города- а кому уран в шахтах по -жизненно добывать - что касаемо Вашей Незалежной- ее больше вообще на карте мира не будет- а будут ГУБЕРНИИ России!- а именно-Житомирская губерния+Киевская+Черниговская+Одесская и так далее.
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17 час.
АК
Алекс Кузь
А какие условия для какого мира. Кремлю не нужно оставлять наследникам страны плацдарм для нато.
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15 час.

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