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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Microsoft опровергла слухи о невыгодности Activision Blizzard и планах закрыть игровое по...

Microsoft опровергла слухи о невыгодности Activision Blizzard и планах закрыть игровое по...

Microsoft опровергла слухи о невыгодности Activision Blizzard и планах закрыть игровое подразделение в 2021 годуВ среду издание The Information опубликовало материал, утверждая, что покупка Microsoft компании Activision Blizzard не оправдала ожиданий по росту бизнеса Xbox.

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