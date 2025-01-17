Microsoft опровергла слухи о невыгодности Activision Blizzard и планах закрыть игровое по...

Microsoft опровергла слухи о невыгодности Activision Blizzard и планах закрыть игровое подразделение в 2021 годуВ среду издание The Information опубликовало материал, утверждая, что покупка Microsoft компании Activision Blizzard не оправдала ожиданий по росту бизнеса Xbox.
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