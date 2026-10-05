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Медицина 2.0

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Врач перечислил главные риски народной медицины

Врач перечислил главные риски народной медицины

Наибольшую опасность представляют не столько отдельные методы народной медицины, сколько их бесконтрольное применение, рассказал главный врач клиники «АСС Медикал», врач анестезиолог-реаниматолог, онколог-химиотерапевт Сергей Астафуров.

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