Следователь объяснил, почему во время поисков пропавших людей возбуждают уголовные дела по статье «убийство»

Вчера смоленский СК возбудил уголовное дело после исчезновения 17-летнего подростка в водах Днепра У возбуждения уголовного дела по статье «убийство» в период проведения розыскных мероприятий есть ряд причин, об этом заявил в эксклюзивном интервью smolensk-i.
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