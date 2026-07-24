Следователь объяснил, почему во время поисков пропавших людей возбуждают уголовные дела по статье «убийство»

Вчера смоленский СК возбудил уголовное дело после исчезновения 17-летнего подростка в водах Днепра У возбуждения уголовного дела по статье «убийство» в период проведения розыскных мероприятий есть ряд причин, об этом заявил в эксклюзивном интервью smolensk-i.