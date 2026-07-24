Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Следователь объяснил, почему во время поисков пропавших людей возбуждают уголовные дела по статье «убийство»

Следователь объяснил, почему во время поисков пропавших людей возбуждают уголовные дела по статье «убийство»

Вчера смоленский СК возбудил уголовное дело после исчезновения 17-летнего подростка в водах Днепра У возбуждения уголовного дела по статье «убийство» в период проведения розыскных мероприятий есть ряд причин, об этом заявил в эксклюзивном интервью smolensk-i.

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