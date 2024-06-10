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Калужские новости

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Метеоролог Шувалов предсказал калужанам погоду на предстоящую рабочую неделю

Метеоролог Шувалов предсказал калужанам погоду на предстоящую рабочую неделю

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о погоде, которая должна преобладать в Калужской области в ближайшие пять днейАлександр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о погоде, которая должна преобладать в Калужской области в ближайшие пять дней.

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