Метеоролог Шувалов предсказал калужанам погоду на предстоящую рабочую неделю

Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о погоде, которая должна преобладать в Калужской области в ближайшие пять днейАлександр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео», рассказал о погоде, которая должна преобладать в Калужской области в ближайшие пять дней.