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В Хабаровске введен противопожарный режим

В Хабаровске введен противопожарный режим

На территории Хабаровска и его окрестностей действует особый режим противопожарной безопасности. Несмотря на то, что погода дождливая, риск возникновения пожаров все еще остается высоким.

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