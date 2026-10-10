Следственный комитет заинтересовался делом ребёнка-инвалида из Перми

Юлия из Перми подала апелляцию, обвиняя врачей в ошибках, приведших к инвалидности её сына. После 8 госпитализаций мальчику поставили иной диагноз в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Прощание с Лидией...
- АС Челябинец лишился...
- Г Прощание с Лидией...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым