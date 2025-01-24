Лучшие Анекдоты из Питера за 24.01.2025

***** Дворник дядя Гриша, потомственный петербуржец, любил цитировать Пушкина. Как только портилась погода, выходил он во двор и декламировал: "Буря мглою небо кроет!" А дальше крыл непогоду уже своими словами.
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