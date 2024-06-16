США отказались гарантировать соблюдение соглашения с Киевом при новом президенте

Global look press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos Действующая администрация США не может дать гарантии, что заключенное с Украиной соглашение по безопасности будет соблюдаться в случае смены президента.
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