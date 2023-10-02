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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Россия — Кения где смотреть и когда состоится матч, билеты на матч

Россия — Кения где смотреть и когда состоится матч, билеты на матч

В октябре, когда европейские сборные будут играть очередные матчи отбора на чемпионат Европы 2024 года, команда России проведет два товарищеских поединка.

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