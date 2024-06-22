Экс-президенту холдинга АФК «Система» Новицкому избрали меру пресечения

Ставший фигурантом уголовного дела о хищениях средств АО «НПФ «Урал ФД» бывший президент холдинга АФК «Система» Евгений Новицкий отправлен под домашний арест на два месяца, до 20 августа текущего года, с установлением определенных запретов и ограничений .