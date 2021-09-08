Дальше слов дело не идёт: что мешает встрече Зеленского и Путина

Украинская сторона заявляет, что президент Владимир Зеленский хочет провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но дальше слов дело не идёт, — по официальным каналам никаких запросов из Киева не поступало, хотя дипломаты прекрасно знают, какие практические шаги должны последовать и что делать их нужно через посольства Только украинский лидер вернулся с переговоров с президентом США Джо Байденом, как министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба объявил, что Владимир Зеленский готов встретиться со своим российским коллегой.