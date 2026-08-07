Российский опыт лечения ожирения представили в Китае

Методика сочетает препарат Седжаро и хирургию для поэтапного лечения морбидного ожирения. До операции препарат помогает снизить массу тела и риски вмешательства, после — контролировать рецидивы и набор веса.
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