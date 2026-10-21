Сегодня в ГБОУ «Школа №281» прошло профилактическое мероприятие для обучающихся 2 класса. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бабушкинского района совместно с сотрудниками Госавтоинспекции УВД по СВАО провели для ребят познавательный мастер-класс.
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