Украинцы хотят быть русскими и идти на Киев: Карта специальной военной операции на Украине на 4 апреля 2024 года Юлия СоколоваКомандир спецподразделения «Ахмат», Апты Алаудинов, поделился информацией о том, что украинские военнопленные проявляют желание получить российское гражданство.