Стало известно, какой пикап продается в России лучше всего

В сегменте пикапов уверенно лидирует марка JAC, о чем рассказали в представительстве этой компании. По итогам августа доля JAC в общем объеме продаж пикапов в стране достигла 23 процентов, а драйвером продаж в настоящее время является модель T9.
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