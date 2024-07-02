Застрявшие в космосе: Что делают для возвращения на Землю астронавтов с многострадального Starliner

Сегодня 4K прочитали Официально заявляется, что многочисленные утечки на борту не являются критической проблемой, а неофициально стоит вопрос, что предстоит делать в случае, если спуск астронавтов в Starliner признают действительно опасным мероприятием.
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