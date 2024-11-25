iPhone 17 Slim получился настолько тонким, что в него не поместится SIM-карта В следу...

iPhone 17 Slim получился настолько тонким, что в него не поместится SIM-картаВ следующем году Apple выпустит сверхтонкий смартфон iPhone 17 Slim (по другим данным Air), слухи о подготовке которого циркулируют уже несколько месяцев.
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