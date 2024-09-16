Наташа Королева раскрыла правду о своей невестке

У девушки травма детства. Она готовится к операции. Супруга сына певицы Наташи Королевой и Тарзана, стриптизерша Мелисса Валынкина (настоящее имя Анна) приехала в Москву из российской глубинки не просто в поисках счастья в столице.
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