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Садальский показал могилу Риммы Марковой: «Нет ни памятника, ни даже креста»

Садальский показал могилу Риммы Марковой: «Нет ни памятника, ни даже креста»

По словам Станислава, никто из родственников не навещает участок знаменитости на кладбище Актер Станислав Садальский рассказал, что посетил могилу советской и российской актрисы театра и кино Риммы Марковой, которая ушла из жизни в 2015 году.

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