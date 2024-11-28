В Саратовской области госавтоинспекторы провели профилактическую акцию «Безопасность старшего поколения на дорогах»

Во время акции «Безопасность старшего поколения на дорогах» автоинспекторы МО МВД России «Балашовский» Саратовской области пообщались с гражданами, акцентировав их внимание на необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.