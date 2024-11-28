Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

898 подписчиков

В Саратовской области госавтоинспекторы провели профилактическую акцию «Безопасность старшего поколения на дорогах»

Во время акции «Безопасность старшего поколения на дорогах» автоинспекторы МО МВД России «Балашовский» Саратовской области пообщались с гражданами, акцентировав их внимание на необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, особенно вблизи пешеходных переходов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх