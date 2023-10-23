Армия Израиля пообещала отменить наземную операцию в Газе, если ХАМАС освободит всех заложников

Еврейское государство намерено полностью лишить палестинское движение военного потенциалаИзраильские военные не будут проводить наземную операцию в секторе Газа при условии, что боевика ХАМАС отпустят всех заложников.
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