Епископ Серафим совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы г. Бобруйска.

22 сентября 2024 года, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, перед Воздвижением, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.
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