Воробьев о том, как «Металлург» перевернул игру с «Автомобилистом»: «Играли в два с половиной звена, в четыре защитника, выжали все из себя»

Илья Воробьев оценил выход «Металлурга» во 2-й раунд Кубка Гагарина. Магнитогорцы обыграли «Автомобилист» (4:3 ОТ, 4-3) в 7-м матче серии 1-го раунда.
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