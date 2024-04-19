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Закон, порядок, государство

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По приглашению замминистра обороны РФ Александра Фомина курские юнармейцы посетили Москву

По приглашению замминистра обороны РФ Александра Фомина курские юнармейцы посетили Москву

В ходе своего пребывания в Москве ребята посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Большой интерес у ребят вызвал павильон «Армия детям», организованный Минобороны России.

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