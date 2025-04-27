Путин выразил соболезнования Ирану после взрыва в морском порту Бендер-Аббаса

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи в связи с жертвами в результате взрыва в морском порту города Бендер-Аббас.
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