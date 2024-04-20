Суд 22 апреля рассмотрит вопрос об аресте третьего фигуранта дела об убийстве байкера

Ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева после замечания из-за неправильной парковки в Люблино, будет рассмотрено судом 22 апреля, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
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