Суд 22 апреля рассмотрит вопрос об аресте третьего фигуранта дела об убийстве байкера

Ходатайство следствия об аресте Нахида Гусейнова, третьего фигуранта дела об убийстве байкера Кирилла Ковалева после замечания из-за неправильной парковки в Люблино, будет рассмотрено судом 22 апреля, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.