Mash: деньги блогерши Саши Митрошиной отправили на помощь СВО

Деньги блогерши Саши Митрошиной перевели на помощь СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Представитель юристки Митрошиной Алисы Волховой Олег Быков заявил, что речь идет о 20 миллионах рублей, которые блогерша перевела когда-то защите.
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