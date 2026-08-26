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Газета.ру

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Mash: деньги блогерши Саши Митрошиной отправили на помощь СВО

Mash: деньги блогерши Саши Митрошиной отправили на помощь СВО

Деньги блогерши Саши Митрошиной перевели на помощь СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.Представитель юристки Митрошиной Алисы Волховой Олег Быков заявил, что речь идет о 20 миллионах рублей, которые блогерша перевела когда-то защите.

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