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Представитель Сирии в ООН Кусей ад-Дахак не ответил на вопрос о базах России

Представитель Сирии в ООН Кусей ад-Дахак не ответил на вопрос о базах России

Премьер-министр Сирии согласился передать власть в стране повстанческой администрации. На фоне смены власти постоянный представитель республики при ООН Кусей ад-Дахак заявил прессе, что не имеет данных о будущем российских баз в стране, сообщило РИА «Новости».

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