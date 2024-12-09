Представитель Сирии в ООН Кусей ад-Дахак не ответил на вопрос о базах России

Премьер-министр Сирии согласился передать власть в стране повстанческой администрации. На фоне смены власти постоянный представитель республики при ООН Кусей ад-Дахак заявил прессе, что не имеет данных о будущем российских баз в стране, сообщило РИА «Новости».