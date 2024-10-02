Легендарный русский форвард не захотел в Европу, чемпион России будет играть с любителями. Трансферы и слухи дня

Всё самое интересное.Легенду русского футбола не устроило предложение в Европеvk.com/fckairatИзвестный в прошлом нападающий, а ныне тренер Александр Кержаков признался, что отказался от предложения из европейского клуба.
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